Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

DHA
Rize'nin Pazar ilçesi Subaşı köyünde Hakan K.’nin viraja hızlı girdiği 61 ACL 853 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesine girdi.
Eğimli arazide yaş çay mahsulleri arasında 100 metre yuvaralanan kamyonet, ağaç dallarına takılıp durdu.
Yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bulunduğu yerden sedyeyle aldıkları sürücüyü, köylülerin de yardımıyla ambulansa taşıyıp Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.