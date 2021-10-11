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- Rize’de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi vefat etti
Rize’de çay fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi vefat etti
- DHA
- 11.10.2021 - 16:57
- Güncelleme : 11.10.2021 - 17:00
Rize’nin Hemşin ilçesinde, Çaykur’a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında, 9 Ekim günü sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden Sinan Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ramazan Hacısalihoğlu (46) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Rize’den Trabzon’a sevk edilen Hacısalihoğlu, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
PAZAR İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Ramazan Hacısalihoğlu için Pazar ilçesi Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Hacısalihoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Pazar Belediye Başkanı Dr. Ahmet Basa, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze, Suçatı köyünde toprağa verildi.