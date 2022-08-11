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    Rize'de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı

    Çay bahçesinde çalışanları fark etmeyen Mine Aksu, çay yüklü teleferiği çalıştırdı. O esnada hasat yapan vatandaş, yakınından geçen makinenin çarpması sonucu yaralandı.
    • 11.08.2022 - 14:01
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    Rize'de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı

    Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan Hakif Yılmaz, çay hasadı için bahçeye indi.

    Sabah saatlerinde işe başlayan Yılmaz, Mine Aksu kontrolündeki çay yüklü ilkel telefereğin çarpması sonucu yaralandı.

    Demir kısmı çarptı

    Teleferik sepetinin demis kısmı, talihsiz adamın yakınından geçerken sert bir şekilde çarptı.

    Aksu, Yılmaz'ı fark etmediği için makineyi çalıştırdığını öne sürdü.

    Rize de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı #1

    Sağlık ekipleri sevk edildi

    Çay bahçesindekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sedyeyle 200 metre taşıdılar

    Ekipler, yaralı adamı sedyeyle 200 metre yola taşıyarak ambulansa teslim etti.

    DHA'nın aktarımına göre; Yılmaz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

    Rize de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı #2

    Rize de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı #3


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