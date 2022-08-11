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- Rize'de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı
Rize'de çay hasadı yapan adama teleferik sepeti çarptı
Çay bahçesinde çalışanları fark etmeyen Mine Aksu, çay yüklü teleferiği çalıştırdı. O esnada hasat yapan vatandaş, yakınından geçen makinenin çarpması sonucu yaralandı.
- 11.08.2022 - 14:01
Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan Hakif Yılmaz, çay hasadı için bahçeye indi.
Sabah saatlerinde işe başlayan Yılmaz, Mine Aksu kontrolündeki çay yüklü ilkel telefereğin çarpması sonucu yaralandı.
Demir kısmı çarptı
Teleferik sepetinin demis kısmı, talihsiz adamın yakınından geçerken sert bir şekilde çarptı.
Aksu, Yılmaz'ı fark etmediği için makineyi çalıştırdığını öne sürdü.
Sağlık ekipleri sevk edildi
Çay bahçesindekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sedyeyle 200 metre taşıdılar
Ekipler, yaralı adamı sedyeyle 200 metre yola taşıyarak ambulansa teslim etti.
DHA'nın aktarımına göre; Yılmaz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.