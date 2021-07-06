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    Rize'de denize giren adamın boğulma anı

    Yüksek dalgalara aldırış etmeyerek denize giren 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bir süre sonra gözden kayboldu.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 11:23
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    Rize'de denize giren adamın boğulma anı

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kanlıdere plajında, bir arkadaşıyla beraber denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, dalgaların kendisini ıslatmasıyla denize girmek istedi.

    Furuncu, arkadaşının dalganın yüksekliği konusundaki uyarısına rağmen kendini suya attı.

    GERİ ÇIKAMADI

    Furuncu, bir süre sonra yüzmek için girdiği denizde kayboldu. Furuncu'nun boğulduğunu fark eden çaresiz vatandaşlar ise o anları saniye saniye kayda aldı.

    Rize'de 55 yaşındaki adamın boğulma anı kameralara yansıdı

    Rize de denize giren adamın boğulma anı #1

    Rize de denize giren adamın boğulma anı #2

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