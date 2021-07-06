Rize'de denize giren adamın boğulma anı

Yüksek dalgalara aldırış etmeyerek denize giren 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kanlıdere plajında, bir arkadaşıyla beraber denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, dalgaların kendisini ıslatmasıyla denize girmek istedi.

Furuncu, arkadaşının dalganın yüksekliği konusundaki uyarısına rağmen kendini suya attı.

GERİ ÇIKAMADI

Furuncu, bir süre sonra yüzmek için girdiği denizde kayboldu. Furuncu'nun boğulduğunu fark eden çaresiz vatandaşlar ise o anları saniye saniye kayda aldı.

Rize'de 55 yaşındaki adamın boğulma anı kameralara yansıdı