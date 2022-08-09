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    Rize'de denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti 

    Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren genç kız, yüzerken bacağında ağrı hissetti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kızın bacağına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı.
    • 09.08.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:17
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    Rize'de denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti 

    Kör kurşun denize giren genç kıza isabet etti.

    Rize'nin Pazar ilçesinde ailesiyle birlikte sahile giden 19 yaşındaki Ece İslamoğlu, denize girmek istedi.

    Denizde yüzerken sol bacağında acı hisseden genç kız, korkuyla denizden çıkarak ailesinin yanına gitti.

    Bacağındaki mermi tespit edildi

    Bunun üzerine endişelenen aile, kızlarını alarak hastaneye götürdü.

    Yapılan tetkiklerde İslamoğlu'nun bacağına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

    Ameliyata alındı

    Kısa sürede ameliyata alınan genç kız, tedavisinin ardından bacağı sargıya alınarak, taburcu edildi.

    İnceleme başlatıldı

    DHA'nın aktarımına göre; olayın ardından polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiye yönelik çalışmalar başlattı.

    Rize de denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti  #1


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