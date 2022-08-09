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Rize'de denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti

Rize'de denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti

Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren genç kız, yüzerken bacağında ağrı hissetti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kızın bacağına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı.