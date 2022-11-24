Rize’de eşini döverek öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Eşini darbederek öldüren cani koca, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’ndeki evinde geçtiğimiz 10 Haziran’da 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun’u darbeden Ramazan Dursun (38), talihsiz kadının o halini fotoğrafladı.

Gözü dönen koca, şiddet karelerini eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

Kendini kesti, suçu eşine atmaya çalıştı

Fotoğrafları gören Özlem Dursun’un ailesi ve arkadaşları, durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, hem kadını hem de cani kocayı yaralı buldu.

Çift, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken; Ramazan Dursun’un, kendini bıçakla keserek suçu eşinin üzerine atmaya çalıştığı belirlendi.

3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

Hemen tedavi altına alınan kadının, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakıma alınan 3 çocuk annesi, 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Beni aldatıp aldatmadığını sordum”

Ramazan Dursun, hazırlanan iddianamenin ardından Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek, yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede olayın yaşandığı gün eşinin kendisini aldattığı yönünde kuruntu yaptığını ifade eden Ramazan Dursun “Akşam eve gittiğimde çalıştığım spor salonuna neden uğramadığını sordum. O da bana orada bulunan erkeklerden rahatsız olduğu için gelmediğini söyleyince, ben de beni aldatıp aldatmadığını sordum. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı, eşim bana kesinlikle beni aldatmadığını söyledi ancak ben sinirlenerek 2 tokat attım. Evimizde bulunan boş bir odaya geçip, biraz esrar kullandım. O esnada evimize polisler geldi.” dedi.

“Özür diledi ve özrünü kabul ettim”

Dursun, “Eşim KADES ihbar butonuna basmıştı. Evimin balkonunda bir iki kök Hint keneviri bulunduğu için polislerin bunları bulması halinde başımın derde gireceğini düşünerek, eşime kızdım. Sonrasında eşim benden özür diledi ve özrünü kabul ettim. Bel ağrısından dolayı doktorun bana yazdığı ağır psikoloji ilaçlarından önerilenden fazlasıyla içmiştim. Hem de alkol içtim.” diye konuştu.

“Yakınlaşacaktık, şevkim uyanmadı”

Eşi ile barıştıktan sonra aralarında yakınlaşma olduğunu ancak alkol ve uyuşturucunun etkisiyle yakınlaşmanın gerçekleşemediğini, bu esnada öldürdüğü eşi Özlem Dursun’un kendisine ‘Senin de adamlığın bu kadar’ dediğini öne süren katil koca, “Eşimle aramızda bir yakınlaşma oldu ancak ben hem uyuşturucu haplardan hem de esrar ve alkol içtiğimden şevkim uyanmadı. Yatak odasından çıkıp tekrar boş odaya giderken eşim hatırladığım kadarıyla bana ‘senin de erkekliğin bu kadar’ şeklinde bir cümle kurdu. Ben buna çok sinirlendim, eşime bana ne söylediğini sordum. Ancak eşim bana herhangi bir şey söylemediğini söyledi. Sonrasında alkol içmeye devam ettim.

Önce 3 tokat sonra 5 yumruk attı

Bir ara eşim mutfaktayken tekrardan mutfağa gidip bana ne söylediğini sordum, herhangi bir şey söylemediğini söyleyince bir tokat attım. Sonrasında bir tokat daha attım. Üçüncü tokadı atınca bana söylediğini kendisi de beyan etti. Ben buna çok sinirlendiğim için 5 kez yumruk attım. Yumruklardan biri kulağına, diğeri çenesine, üçü de kafasına geldi. O esnada benim bulunduğum boş odadaydık. Eşim yere düşünce bir süre sonra yaptığıma pişman oldum ve bıçakla kendi kendime zarar verdim.” şeklinde konuştu.

“Ne halde olduğumuzu göstermek için fotoğraf gönderdim”

Karısını darbettikten sonra fotoğraf çektiğini belirten Dursun, “Ağabeyimle konuşmadığım için eşimin fotoğrafını çekip kendi fotoğrafımı da oğlum Recep'e çektirip, Ebru Pursa isimli aile dostumuza ne halde olduğumuzu göstermek için gönderdim. Sonrasında eşim doğrulmak istedi ancak tam olarak doğrulamayınca ona yardım ettim ve kendisini hastaneye götürmek istediğimi söyleyince başımın belaya girebileceğini söyleyerek talebimi reddetti. Kendisini yatak odasına götürmemi istedi, ben de onu kucağıma aldım.

“Cezama razıyım gerekirse kendimi öldürürüm”

Ancak alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğumdan yatak odası girişinde ayağım takılınca eşimle birlikte düştük. Sonrasında onu yatağına yatırdım ve müzik dinlediğim odaya geri döndüm. Bir süre sonra oğlum Recep ‘anneme bir şey oldu’ diyerek yanıma gelince, eşimin yanına gittim. Eşim o esnada canlıydı, başını kucağıma alarak odada yaptığımdan çok pişman olmuş şekilde ağladım. O esnada da polisler geldi. Ben eşimi bilerek öldürmedim, eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım gerekirse kendimi öldürürüm.” ifadelerini kullandı.

“Babam anneme de bana da şiddet uygulardı”

Ramazan Dursun’un 16 yaşındaki oğlu Recep Dursun ise babasının kendisine ve annesine zaman zaman şiddet uyguladığını ifade ederek “Babam o akşam eve geldiğinde sinirliydi. Anneme vurdu. Sonra polisler geldi. Polisler gittiğinde babam daha çok sinirlendi. Mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Bana kendi fotoğrafını koridorda çektirdi. Annem o esnada yatak odasındaydı. Annemin yatak odasında hareketsiz yattığını fark edince, babama haber verdim. Sonrasını bilmiyorum. Babam zaman zaman anneme de bana da şiddet uygulardı.” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet aldı

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, eşini darbederek ölümüne sebep olan Ramazan Dursun'a ‘eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Dursun, ‘yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ise 5 yıl 1 ay hapis cezası aldı.