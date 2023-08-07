Rize’de ev sahibi ile kiracı kavgası: Ölü sayısı arttı Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Katil zanlısı tutuklanırken, 24 yaşındaki gencin 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

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DHA

Fahiş kira artışları, son zamanlarda akılalmaz sonuçlar doğuruyor.

29 yaşındaki Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil İbrahim Ak ile 24 Temmuz günü Rize’nin Paşakuyu Mahallesi'nde buluştu.

İddiaya göre kira artışını fazla bulan 26 yaşındaki Ak, yanındaki arkadaşları Sedat Semavi Sarı (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı.

İkisini de bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı’nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Biri ilk gün can verdi

Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mücahit Kazancı adliyeye sevk edilip tutuklanırken, olay sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Dehşete düşüren anlar

Çevredeki binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; boğazından yaralanıp, yere düşen Halik Ak’a diğer yaralı 2 arkadaşının müdahalesi, elinde bıçakla sokak ortasında duran şüpheliyi de polislerin yakaladığı anlar yer aldı.

14 gün yaşam mücadelesi verdi

Öte yandan Kazancı’nın bıçak darbeleriyle sırtından, göğsünden ve kolundan ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.