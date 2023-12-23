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Rize'de fırtınanın devirdiği ağaç taksilere zarar verdi

Rize'de fırtınanın devirdiği ağaç taksilere zarar verdi Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi. Bölgede bulunan başka bir ağaç ise devrilme riskine karşı kesildi.