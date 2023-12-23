Rize'de fırtınanın devirdiği ağaç taksilere zarar verdi

İHA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Ardeşen merkezde bulunan ağaç fırtına nedeniyle devrilerek taksi durağına çarptı.
Ağacın devrildiği esnada durakta bulunan taksilerde maddi zarar meydana geldi.
Facianın önüne geçildi
O esnada kimsenin bölgeden geçmemesi ise facianın önüne geçti.
Olayın ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Ağaç kesildi
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı.
Bölgede bulunan başka bir ağaç ise devrilme riskine karşı kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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