Rize'de görev sırasında kaza geçiren jandarma, şehit düştü

Jandarma karakolu önünde yaşanan kazaya yardım eden Uzman Çavuş Osman Gürsoy, karşı yönden gelen aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan asker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize İyidere Jandarma Karakolu önünde kaza yaşandı.

Bu surada bölgede uzman çavuş olarak görev yapan Osman Gürsoy, karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım etmeye başladı.

Uzman çavuş, tam sa bu sırada karşı yönden gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Özsoy için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralanan Özsoy’u ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastanede şehit oldu

Hastanede tedavi gören Uzman Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş’un ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Naaşı memleketine gönderilecek

Görev sırasında şehit olan Kayseri nüfusuna kayıtlı Özsoy, İl Jandarma Alay komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.