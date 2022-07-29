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    Rize'de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı

    Kafa kafaya çarpışan dolmuşlardaki 17 yolcu yaralandı.
    • 29.07.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 13:09
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    Rize'de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı

    İki şehir içi dolmuşu, kazaya karıştı.

    Kaza, Rize'de İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda meydana geldi.

    Kafa kafaya çarpıştılar

    M.R.B. yönetimindeki dolmuş ile Y.Z.T. idaresindeki dolmuş, kafa kafaya çarpıştı.

    AA'nın haberine göre, kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    17 kişi yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle her iki dolmuşta bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

    Araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

    Rize de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı #1

    Rize de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı #2


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