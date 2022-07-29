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- Rize'de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı
Rize'de hastane yolunda iki dolmuş çarpıştı
Kafa kafaya çarpışan dolmuşlardaki 17 yolcu yaralandı.
- 29.07.2022 - 12:54
- Güncelleme : 29.07.2022 - 13:09
İki şehir içi dolmuşu, kazaya karıştı.
Kaza, Rize'de İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda meydana geldi.
Kafa kafaya çarpıştılar
M.R.B. yönetimindeki dolmuş ile Y.Z.T. idaresindeki dolmuş, kafa kafaya çarpıştı.
AA'nın haberine göre, kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
17 kişi yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle her iki dolmuşta bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.