Rize'de İran uyruklu kadınlar iç çamaşırlarında uyuşturucu sokmaya çalıştı Rize'de iç çamaşırı ve bağırsaklarına gizledikleri 868 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 3 kadın tutuklandı.

AA

Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün yeni bir operasyon başlatılıyor.

Yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 3 kadının kentte uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Araçta arama yapıldı

Yaklaşık 500 kilometre boyunca ekipler tarafından izlenen P.E, R.P. ve M.G'nin içinde bulunduğu araç, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde durdurularak arama yapıldı.

İç çamaşırlarında uyuşturucu bulundu

Zanlıların iç çamaşırlarına saklanmış 9 kapsül şeklinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Beden muayenesi için hastaneye götürülen şüphelilerin bağırsaklarında da 868 gram uyuşturucu bulundu.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan P.E, R.P. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)