Rize'de iş makinesi alev alan operatörün tepkisi

Çevreden geçenlerin yardım etmediğinden yakınan operatör, "İnsanlar çok değişti" dedi.

Rize'de, yol yapım çalışması sırasında talihsiz bir an yaşandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, belediye ekiplerince yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinin motoru alev aldı.

Paniğe kapılan operatör Yılmaz Kabil, araçları durdurarak yardım istedi, ancak sürücüler durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf, yangın tüpü ile alev alan iş makinesini söndürdü.

"YANDIĞINI GÖRDÜLER, YANGIN TÜPÜ VERMEDİLER"

İş makinesi operatörü Yılmaz Kabil, "İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinanın yandığını gördükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağ olsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük." dedi.

"KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Kaytaz ise, "Makinanın yandığını gördüm. Arabalar geçiyor, kimse yardım etmedi. Hepsinde ufak da olsa yangın tüpü vardır. Kimse çıkarıp yangın tüpü vermedi. Ben de çıkardım, tüpü verdim. Bu makinada 81 milyonun hakkı vardır. Allah göstermesin bir patlama olur, bir şey olur. Büyümeden söndürdük." diye konuştu.