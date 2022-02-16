Rize'de iş yerini yakan şahıs yakalandı

7 aydır çalıştığı iş yerini sigortası yaptırılmadığı gerekçesiyle yakan şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçarken düşerek yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçeye bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.

Yangın; itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

SİGORTASI YAPILMAYINCA İŞ YERİNİ YAKTI

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K.'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.

KAÇARKEN DÜŞEREK YARALANDI

D.K., olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya halinde sürdürdü.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan D.K.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.