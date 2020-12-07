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    Rize'de itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtardı

    Çamlıbel Mahallesi’nde binanın balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 06:34
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    Rize'de itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtardı

    Rize merkeze bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde meydana gelen olayda. Bir binanın balkonunda mahsur kalan kedi bağırınca vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Kedi sesinin nereden geldiğini tespit eden mahalle sakinleri bir binanın balkonda olduğunu ve evin kapalı olduğunu fark edince hemen Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

    MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARDILAR

    Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla balkona ulaşarak mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

    Evde kimsenin olmadığı, kedinin ise merdiven boşluğundan balkona atladığı tespit edildi. Kurtarma anı ise balkona çıkan İtfaiye eri tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, kedi sahibi olmadığı için doğal ortamına bırakıldı.

    Rize de itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtardı #1

    Rize de itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtardı #2

    Rize de itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtardı #3

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