Euro
13.4673
2.95%
Dolar
11.8973
3.01%
Altın
693.7750
2.90%
Borsa
1,905.06
0.42%
Bitcoin
593.100
1.26%
BTXN Coin
36.61
-3.73%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Rize'de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada

    Müşteri olarak girdiği kafeteryanın sahibine ait laptopu ve cep telefonunu çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada

    Rize merkez sahil dolgu alanında bulunan bir kafeteryaya müşteri olarak gelen şahıs, sonrasında hesabı ödeyerek dükkandan çıktı.

    Daha sonra kimsenin olmadığını gördüğü işletmeye yeniden girerek masanın üzerinde bulunan önceden gözüne kestirdiği telefonu ve laptopu kendi koymuş gibi alarak hemen yan kısımda bulunan çantanın içerisine yerleştirdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Çantayı sırtlayan şahıs, işletmeden yürüyerek uzaklaştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Rize de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada #1

    POLİS ÇALINAN EŞYALARI GERİ GETİRDİ

    Olay anını anlatan işletme görevlisi Ozan Arslan, müşteri gibi gelen şahsın cep telefonu ve laptopu koyduğu çanta ile çalma anını güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirerek “Normal müşteri olarak gelmiştiler. Biz siparişlerini alarak işletmenin diğer tarafına geçtik. Sonra biraz daha oturduktan sonra kasaya gelip hesaplarını ödediler. Lavaboya gittiler. Biz o sıra karşıdaydık, burada kimse yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra biz buraya geldik. Bir baktık ki laptop ile telefon yok. Sonra güvenlik kamerasına bakarak kimin yaptığını gördük ve direkt polisi aradık. Buldu getirdiler malzemeleri.” şeklinde konuştu.

    Rize'de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada VİDEO

    Rize de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada #2

    Rize de kafeteryadan hırsızlık anı kamerada #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir