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    Rize'de kale direğinin altında kalan çocuk kurtarılamadı

    Çaykur Rizespor'un altyapısında oynayan 8 yaşındaki Yiğit, antrenman öncesi asıldığı direğin altında kaldı. Yoğun bakımda tedavi gören Yiğit, 3 günlük mücadelesini kaybetti.
    • 10.12.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 12:13
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    Rize'de kale direğinin altında kalan çocuk kurtarılamadı

    Rize 7 Aralık günü korkunç bir olay yaşandı.

    Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde yaşanan olayda, takımın 8-10 yaş grubunda oynayan 8 yaşındaki Yiğit Demirel, korkunç bir kaza yaşadı.

    Asıldığı direğin altında kaldı

    Yiğit Demirel, antrenman öncesi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada kale direğine asılmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre bu esnada direk, Demirel'in üzerine düştü.

    3 günlük mücadelesi son buldu

    Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ve tesis çalışanları tarafından ambulansa konulan minik futbolcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

    Yoğun bakım servisinde tutulan minik sporcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

    Rize de kale direğinin altında kalan çocuk kurtarılamadı #1


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