Rize’de kar yolları tıkadı, 112’ye asılsız hasta ihbarları geldi

Kar yağışı nedeniyle Rize'de toplam 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı vatandaşların, yolların açılması için 112’ye asılsız hasta ihbarlarında bulundukları öğrenildi.

Rize’de önceki gün başlayan kar yağışı, şehri etkisi altına aldı.

Merkezde 1 köy yolu, Ardeşen’de 4, Çamlıhemşin’de 10, Güneysu’da 1, Hemşin’de 1, İkizdere’de 19 ve Pazar’da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri, hastalara özellikle kırsalda ulaşmak isterken zor anlar yaşadı.

Karın içerisinde uzun mesafe yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, hastalara güçlükle ulaştı.

Ambulansın çıkamadığı yerlerde, Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından önce yol açıldı, sonrasında ambulans hastanın bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışıldı.

YOL AÇILSIN DİYE SAHTE İHBAR

Öte yandan, Özel İdare Ekipleri’nin ambulansın yolunu açmasını fırsata çevirmeye çalışan bazı vatandaşların, yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız hasta ihbarında bulunduğu da öğrenildi.

EKİPLER GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALIYOR

Asılsız ihbarda bulunan vatandaşların yolu, Özel İdaresi Ekipleri tarafından açıldığında, eve ulaşan sağlık ekipleri hasta olmadığını görünce geri dönmek zorunda kalıyor.