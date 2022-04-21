Rize’de kara yoluna çıkan at, 4 nala koştu

Sahibinden kaçan at kara yoluna çıkıp 4 nala koşmaya başladı. Zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları yoldan çıktı.

Rize’nin Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu üzerinde 4 nala koşan eğerli at, o sırada yolda bulunan araçtaki bir yolcu tarafından fark edildi.

Yolcu hemen telefona sarıldı, bu anları kayda aldı.

Sahibinden kaçtığı tahmin edilen ve koşmaya devam eden at, sürücüler için zaman zaman tehlike oluşturdu.

Sürücüler, yoldan çıktı

İHA'nın haberine göre önlerine bir atın çıktığını gören sürücüler, zor anlar yaşadı.

At ile karşı karşıya gelen sürücüler, ona çarpmamak için yoldan çıkmak zorunda kaldı.