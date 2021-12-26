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Rize'de karı-koca, evlerinde ölü bulundu
Rize'de Adem Özdemir (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu.
- DHA
- 26.12.2021 - 06:15
Rize'de merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi.
SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine akşam saatlerinde adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi.
OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cansız bedenleri bulunan çiftin yanında tabanca da bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.
Çiftin cesetleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.