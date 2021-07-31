Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışı yapan Maryna Shavkutina ile Mykola Shynkevych kayalık alana düştü. Dağcılar 33 saat sonra bulunarak ambulansa ulaştırıldı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na buzul tırmanışı gerçekleştiren 8 kişilik grupta yer alan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina (35) ile Mykola Shynkevych(45), perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında buzul altı bölgesinde dengesini kaybedip kayalık alana düştü.

2 dağcının üzerinde yamaçtan kayan taşla düşünce yaralandı. Dağcılar bulundukları bölgede telefon çekmeyince yardım istemek için yayla dönmek için yola çıktı.

Şebekenin çektiği bölgeye ulaşan dağcılar, dün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rize’deki selde görev yapmak için farklı illerden gelen AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

HELİKOPTER DESTEĞİ SAĞLANAMADI

Hava koşullarının olumsuz olması nedeni ile bölgeye helikopter desteği sağlanamadı.

22 kişilik ekip yaralı dağcıların bulunduğu alana doğru yola çıktı.

Mezovit Yaylası’nı geçen ekipler, buzul altı bölgesine ulaştı.

5 SAAT SONRA YAYLAYA ULAŞILDI

UMKE ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, saat 01.00'da sedyeye alınarak 5 saat yolculukla saat 06.00 sıralarında Yukarı Kavron yaylasına ulaştı.

Rize’de kayıp Ukraynalı dağcılar 33 saat sonra bulundu VİDEO



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dağcılardan Maryna Shavkutina’nın ayağı Mykola Shynkevych’in ise omzunun kırıldığı belirlendi.

Olaydan 33 sat sonra tedavi altına alınan yaralı dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.