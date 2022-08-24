Rize’de, kazazede 8 turist ambulans uçakla ülkelerine gönderildi

Güneysu’da yaşanan kazada yaralanan 24 Suudi Arabistan vatandaşından 16'sı taburcu oldu. 8 turist, Rize-Artvin Havalimanı’ndan ambulans uçak ile ülkelerine gönderildi.

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyünde. 20 Ağustos'ta Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıktı.

İstinat duvarına çapan midibüs, devrilip metrelerce sürüklendi. Kazada 4'ü bebek, 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına, çevredeki köylüler koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye 2 ambulans uçak gönderildi4

DHA’nın haberine göre; hastanelerde tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu oldu. 8 yaralı için ise Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye 2 ambulans uçak gönderildi.

Rize-Artvin Havaalanı’ndan, ülkelerine gönderildiler

Ambulansla hastanelerden Rize-Artvin Havalimanı’na getirilen 8 yaralı, buradan uçaklarla Suudi Arabistan’a gönderildi.

Yaralılar, Türk sağlık görevlileri ile Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Fikret Akbulut ve ekibince uğurlandı.