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    Rize'de kestiği ağaç üzerine düşen adam hayatını kaybetti

    Rize Çayeli'nde bir kişi, bahçesinde kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
    • 15.11.2022 - 20:07
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    Rize'de kestiği ağaç üzerine düşen adam hayatını kaybetti

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde 16.30 sıralarında meydana gelen olayda,  Derecik’te yaşayan Hüseyin Yıldız (53) ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Küçüksarı (50), bahçelerinde ağaç kestikleri esnada, kesmiş oldukları ağacın altında kaldılar.

    Yaralanan Yıldız ve Küçüksarı’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altında olan Küçüksarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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