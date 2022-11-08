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    Rize'de kızı Fatma Nur'u öldüren anneye müebbet hapis cezası

    4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emine Havuz’a, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.
    • 08.11.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:14
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    Rize'de kızı Fatma Nur'u öldüren anneye müebbet hapis cezası

    Rize'nin Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü.

    Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı.

    Ömür boyu hapis talebi

    Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

    Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Emine Havuz hakkında, 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    "Cezai sorumluluğu tam"

    Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

    Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi.

    Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz’un cezasının ‘Taksirle öldürme’ suçundan değerlendirilmesini talep etti.

    Müebbet hapis cezası verildi

    DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, Emine Havuz’a 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #1

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #2

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #3

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #4

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #5

    Rize de kızı Fatma Nur u öldüren anneye müebbet hapis cezası #6


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