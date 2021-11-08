Rize’de kontrolden çıkan minibüs kadına çarptı

El arabasıyla odun taşıyan kadın, minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize merkeze bağlı Tekke köyünde Meryem Kayalar (55) isimli kadın, el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada, korkunç bir kaza meydana geldi.

Kayalar ile aynı yöne doğru ilerleyen bir kamyonet, virajı dikkate almadan yolu ortalayarak talihsiz kadını geçti.

O sırada karşı taraftan gelen minübüs, yolu ortalayarak ilerleyen kamyona çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak kadına çarptı.

ŞADIRVAN İLE MİNİBÜS ARASINA SIKIŞTI

Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadının, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahalenin ardından talihsiz kadın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rize’de kaza sonucu minibüs ile caminin şadırvanı arasında sıkıştı VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kayalar, yaşamını yitirdi.

Mahalleli, tepki olarak Kayalar'ın cenaze namazını yolda kıldı. Dar olan yolda tedbir alınmamasına tepki gösteren mahalleli, kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekipleri, Kayalar'ın tabutunu kazanın yaşandığı yolun ortasına koyanları uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyenler yolda cenaze namazı için saf tuttu. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Kayalar'ın cenazesi toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAHALLELİDEN TEPKİ: ÖNLEM ALINMALI

Yiğitler Köyü Muhtarı Yaşar Kabil, "Yolda trafik yükü oldukça fazla. Bununla ilgili defalarca uyarılar yapmamıza rağmen önlem alınmadı. Bugün de bu acıyı yaşadık. Önlem alınmasını istiyoruz. Tepkimizi de kara yolunda cenaze namazı kılarak gösterdik." dedi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toptan da "Burada duble yol yapılmaya çalışılıyor. Ancak bazı vatandaşlar yol genişletilmesine izin vermiyor, duvarlarını yıktırmıyor. Ama bugün burada bir ailenin ocağı yıkıldı." diye konuştu.