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    Rize'de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi

    Yol ortasında yatan köpeğe minibüsle çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan A.K.'ye 966 TL ceza kesilirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 17:22
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    Rize'de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi

    Önceki gün, Rize Pazarköy köyünde yol ortasında yatan sokak köpeğine çarpan minibüs sürücüsü, kaza yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarıyla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden plakası tespit edilen sürücünün A.K. olduğunu belirledi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    A.K. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 20’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tuttu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi. A.K.'ye, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerince 966 TL ceza uygulandı.

    Öte yandan sürücü A.K.'nin köpeğe çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Rize'de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi VİDEO

    Rize de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi #1

    Rize de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi #2

    Rize de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi #3

    Rize de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi #4

    Rize de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi #5

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