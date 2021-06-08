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Rize'de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi

Rize'de köpeği öldüren sürücüye 966 TL ceza verildi

Yol ortasında yatan köpeğe minibüsle çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan A.K.'ye 966 TL ceza kesilirken, o anlar kameraya yansıdı.