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    Rize'de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi

    Koronavirüs nedeniyle 6 ay içinde 8 ferdini yitiren Genç ailesinden 2 çocuk annesi Şenay Genç de entübe edildi. Ali Genç, ailede 5 kişi kaldığını belirterek genlerinin araştırılmasını istedi.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 10:39
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    Rize'de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi

    İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

    Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020’de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

    Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55), 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021’de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

    Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

    AŞI ÖNCELİĞİ VERİLDİ

    6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı.

    Rize de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi #1

    ENTÜBE EDİLDİ

    Rize'nin Güneysu ilçesinde, 6 ayda 8 ferdini kaybeden Genç ailesinin bir üyesinin daha aynı hastalıktan yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

    Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edildi.

    Rize de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi #2

    “AİLEDEN GERİYE 5 KİŞİ KALDIK”

    Ali Genç, "Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

    Rize de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi #3

    Rize de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi #4

    Rize de koronadan 8 akrabasını kaybeden kadın, entübe edildi #5


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