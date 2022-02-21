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    Rize'de, koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da yaşamını yitirdi

    Ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edilen Şenay Genç Yalçınkaya, yaşamını yitirdi. Böylelikle, Genç Ailesi'nde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 oldu.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:45
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    Rize'de, koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da yaşamını yitirdi

    Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç Ailesi'nin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti.

    Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Böylelikle, Genç Ailesi'nden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

    ENTÜBE EDİLMİŞTİ

    Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti.

    "GENLERİMİZİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

    Ali Genç, “Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz.” demişti.

    Rize de, koronadan 8 akrabasını kaybeden Şenay da yaşamını yitirdi #1

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