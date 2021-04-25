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    Rize'de kuzenlerin mal paylaşımı kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı

    Tartıştığı kuzeni Selmani Arıcan'ı (45) tabancayla vurarak öldüren B.A (40), polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 11:23
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    Rize'de kuzenlerin mal paylaşımı kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı

    Rize'de merkeze bağlı Karasu köyünde Selmani Arıcan ile amca oğlu B.A., arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın sürmesi üzerine B.A., tabancasını çıkartarak ateş etti.

    KAVGA KANLI BİTTİ

    Silahtan çıkan mermi karın bölgesine isabet eden Selmani Arıcan, kanlar içinde yere yığıldı.

    Bu arada, kuzenlerin arasına girip sakinleştirmeye çalışan  Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Resul İ. tedaviye alınırken, ağır yaralanan Selmani Arıcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Olayın ardından kaçan şüpheli B.A. da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

     


    Rize de kuzenlerin mal paylaşımı kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı #1

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