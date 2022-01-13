Rize’de, makine yağı dolu varilin içindeki kedilerden 2'si kurtarıldı

Geri dönüşüme gönderilecek makine yağı varilinde ölüme terk edilen 3 kediden 1’i öldü. Belediye ekipleri, sağ kalan kedileri tedavi altına aldı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi Liman mevkisinde vatandaşlar, içerisinde geri dönüşüme gönderilecek makine yağı bulunan varilden, yavru kedi sesleri geldiğini fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

AĞDAN ARINDIRILDILAR

Gelen ekipler varilin içerisine atılmış olan 3 kediden 1’inin öldüğünü belirledi. Diğer 2 kedi, belediye bünyesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı. 2 yavru kedi, aynı zamanda üzerlerine yapışan yanmış yağdan arındırıldı.

“DURUMLARI ÇOK AĞIRDI”

Veteriner Bahar Banko Ayaz yaptığı açıklamada, “Kedilerimizin durumları çok ağırdı, temizlik aşaması biraz zor geçti. 1 tanesini maalesef kaybettik ama diğer 2’sinin durumu şu an gayet iyi. Tedavileri henüz devam ediyor, 1 haftalık bir tedavi süreçleri olacak. Bulundukları yerde kedilerin anneleri var. Doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için buradaki tedavilerinin ardından yeniden oraya bırakacağız.” ifadelerini kullandı.