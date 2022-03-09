Rize'de minik Batuhan 9'uncu ameliyatını olacak

Glokom hastalığı nedeniyle bugüne kadar 8 ameliyat olan Batuhan Alkan, bugünlerde 9. ameliyatına hazırlanıyor. Batuhan'ın ailesi son ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Rize’de yaşayan Gülbek Alkan ve Türkan Alkan çiftinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan, doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya geldi.

Bebeklerde 15 binde bir görülen rahatsızlık nedeniyle 8 kez ameliyat geçiren Batuhan’ın bir gözü, bu hastalıktan kurtuldu.

SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN 9'UNCU AMELİYATINI OLMASI GEREKİYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen tedavileri devam eden Batuhan’ın, sağlığına kavuşması ve diğer gözünün de kör olma riskini atlatması için son bir ameliyat daha olması gerekiyor.

Türkiye’de sadece birkaç özel göz hastanesinde yapılabilen bu ameliyatın masrafları ise 40 bin TL’yi buluyor. Aile, ameliyatı devlet karşılamadığı için hayırsever vatandaşların yardım çağrısında bulunuyor.

"35 LİRA CİVARINDA AMELİYAT PARASI İSTENİYOR"

Şu ana kadar oğlunun 8 kez ameliyat olduğunu dile getiren Baba Gülbek Alkan yaptığı açıklamada, "Batuhan 3 aylık iken bir hastalığa yakalandı. Hastaneye gittik, oradaki doktor bize göz tansiyonu olduğunu söyledi. Batuhan şu anda 8 yaşında, o gün bugündür tedavileri devam ediyoruz. Şu ana kadar 8 defa ameliyat oldu. Şu anda bir ameliyat daha olması gerekiyor. Biletlerimi de aldım, nisan ayında gideceğim. Maddi gücüm olmadığımdan dolayı bu ameliyatta zorlanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu zamana kadar bankalarla geldim buraya. Bankalardan kredi aldım. Bugüne kadar çok zorladım kendimi, zaten bir emekli maaşımız var. Fazla yüksek bir maaşımız yok. Aldığım maaş 2 bin 600 liralık bir maaş. Ne iş bulursam onu yapıyorum. Yeter ki çocuğumu kurtarayım. Gözünü kurtardım ama diğer gözünde de farklı ameliyatlar devam ediyor. Onlar da olmak zorunda. Zaten bir gözünde cihaz var. O cihazla eğer takip etmezsek, daha büyük sorunla karşılaşacağız. Şu anda benden 35 bin TL civarında ameliyat parası isteniyor. Gidiş geliş masraflarımızla beraber 40 bin TL’yi buluyor." ifadelerini kullandı.

"SAĞ GÖZÜ KURTARILDI AMA SOL GÖZÜNDE SIKINTI VAR"

Doğduğu günden 8 yaşına kadar tedavisi başarılı bir şekilde devam ettiğini de vurgulayan Alkan, "Tedavi süreci şu ana kadar çok iyiydi. Şu anda sağ gözü kurtardı. Bu hastalık çok sinsi bir hastalık. Tıp dilinde glokom diyorlar. Bizim dilimizde göz tansiyonu deniliyor. Sağ gözünü kurtardı ama şu anda sol gözünde sıkıntı var. Onu da kurtarmak zorundayım. Tedavisi yavaş yavaş gidiyor. Bir anda ameliyat olunca bitmiyor. Şu anda gittiğim doktorlardan razıyım. Onlar olmasa ben buraya gelemezdim. İki gözünü de kaybetmiş olurdu." dedi.

"TANSİYON İLAÇLARINI KESMİŞTİK, TEKRAR BAŞLADIK"

Bir süre tedavisinde ilaçları doktor tavsiyesi ile kestiklerini ancak son zamanlarda göz tansiyonu yükseldikçe ilaçları yeniden kullanmak zorunda kaldıklarının altını çizen Alkan, "Önceden tedavimiz iyi gidiyordu. Daha sonra tansiyonu yükselmeye başladı. Tansiyonu yükseldikçe doktorumuz da bize masaj yapmamızı önerdi. İlaçları kesmiştik ilaca da tekrar başladı. Çünkü tansiyon değerleri 18’e yükseldi. Normalde 13 ya da 14 olması gerekiyor. Öyle olmadığından dolayı masajlara başladık. Masajları çok sıkıntılı oluyor. Çünkü baskı yapıyorum. Gözüne de bir zarar gelmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya gelen Batuhan ise "Daha önce çok ameliyat oldum. Diğer gözümü de kurtarmak için bir tane daha ameliyat olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.