Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen özel güvenlik görevlisi öldü

Rize Çayeli'nde dengesini kaybederek odun kesilen motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Elif Keskin, hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sefalı köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Keskin iddiaya göre motorlu testere ile odun kesen akrabası M.A.'ya (46) yardım ettiği sırada dengesini kaybetti.

Testerenin üzerine düştü

Motorlu testerenin üzerine düşen kadın kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Akrabası gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Keskin’in cansız bedenini adli tıp morguna kaldırdı. Akrabası M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.