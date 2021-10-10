Rize'de nişan eğlencesinde kan aktı

Nişan eğlencesinde yüksek sesten dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize'nin merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde, dün gece saat 23.00 sularında nişan eğlencesi düzenlendi.

Eğlencedeki yüksek ses çevreyi rahatsız etti.

Bunun üzerine İsmail K. ve kardeşi Halil İbrahim K., evlerinin önündeki eğlenceye katılan Emrah Paliç (33) ve Mecit Kansız ile tartışma yaşadı.

TARTIŞAMDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Tartışma büyüyünce İsmail K., ruhsatlı tabancası ile 2 el ateş etti. Kurşunların biri Emrah Paliç’in sağ karın boşluğuna isabet ederken, diğeri ise Mecit Kansız isimli gencin alnı ve burnunu sıyırarak geçti. Emrah Paliç hayatını kaybederken, Kansız ise hastaneye kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Şüpheli abi kardeş gözaltına alındu. Silaha ise el konuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.