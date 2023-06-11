Rize'de otomobil çay bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, çay bahçesine yuvarlanarak 25 metre sürüklendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

Rize'de Kendirli Beldesi’nde E.G. kontrolündeki 08 ABH 371 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.

Devrilmenin etkisiyle çay bitkilerinin üzerinde yaklaşık 25 metre sürüklenen araçta bulunan E.G. ve F.G. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbarın üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Aracın içerisinden yaralı olarak çıkan E.G. ve F.G. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumları iyi

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.