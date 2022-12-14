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- Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı
Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı
- 14.12.2022 - 13:18
- Güncelleme : 14.12.2022 - 13:21
Rize'de otomobil, yağmurlu havada kaza yaptı.
Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yürekleri ağza getiren kaza
Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı.
Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç., polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı.
Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı ViDEO
Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı
Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Aracın ön tarafına korkuluk demiri saplandı
Yapılan incelemede, otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi.
AA'nın haberine göre, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanmaya başlandı.