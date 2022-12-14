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    Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı

    İçinde anne ile kızının bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Araç, şans eseri viyadük korkuluklarında asılı kaldı.
    • 14.12.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 13:21
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    Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı

    Rize'de otomobil, yağmurlu havada kaza yaptı.

    Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Yürekleri ağza getiren kaza

    Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı.

    Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç., polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı.

    Rize'de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı ViDEO

    Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

    Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

    Rize de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı #1

    Aracın ön tarafına korkuluk demiri saplandı

    Yapılan incelemede, otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi.

    AA'nın haberine göre, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanmaya başlandı.

    Rize de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı #2

    Rize de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı #3

    Rize de otomobil, kaza sonrası viyadükte asılı kaldı #4


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