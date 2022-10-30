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- Rize’de para yakıp, uyuşturucu fotoğrafları paylaşan şüpheli tutuklandı
Rize’de para yakıp, uyuşturucu fotoğrafları paylaşan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 30.10.2022 - 09:51
Rize’de yaşayan ve sosyal medya hesabından uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri paylaşan Ümit Hut (45), Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini hareket geçirdi.
Hut’un adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı.
3 kilo esrar evinden çıktı
Ümit Hut gözaltına alınırken, ekipler evini de aradı.
Evde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.