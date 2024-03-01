İHA
Rize’de merkeze bağlı Tophane Mahallesi Sinanpaşa Sokak’ta park halinde bulunan Tofaş marka otomobilden, henüz sebebi belirlenemeyen nedenden ötürü alevler yükselmeye başladı.
O esnada çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbarın üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Otomobiller kullanılamaz hale geldi
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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