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    Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı

    Rize'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 03.11.2022 - 18:17
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    Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı

    Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Narkotik polisinin şüpheli araçta arama köpeği 'Naomi' ile yaptığı aramada zulalanmış şekilde 2 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Tutuklandı

    İHA'nın aktardığına göre konuyla ilgili gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Rize de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı #1

    Rize de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı #2

    Rize de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı #3

    Rize de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı #4


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