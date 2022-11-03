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- Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı
Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı
Rize'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 03.11.2022 - 18:17
Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Narkotik polisinin şüpheli araçta arama köpeği 'Naomi' ile yaptığı aramada zulalanmış şekilde 2 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Tutuklandı
İHA'nın aktardığına göre konuyla ilgili gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.