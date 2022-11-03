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Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Rize'de polisin dikkati zulalanan uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Rize'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.