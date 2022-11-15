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    Rize'de sahte dolar operasyonu

    Rize'de piyasaya sürülmeye hazırlanmış olan 37 adet sahte Amerikan dolarları, yapılan operasyonla ele geçirildi.
    • 15.11.2022 - 20:35
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    Rize'de sahte dolar operasyonu

    Rize İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, E.D. isimli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği sahte Amerikan dolarlarını Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunun bilgisi elde edildi.

    Jandarmanın yaptığı takip sonucunda Ardeşen merkezde şüpheli E.D. yakalandı.

    37 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi

    Şüphelinin üzerinden ise 37 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi.

    İHA' nın aktardığına göre sahte dolarlara el konulurken, E.D. gözaltına alındı.

    Rize de sahte dolar operasyonu #1

    Rize de sahte dolar operasyonu #2

    Rize de sahte dolar operasyonu #3


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