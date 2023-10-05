Rize'de şiddetli yağmur: Metrekareye 200 kilogram yağış düştü Şiddetli yağışlarla heyelanların meydana geldiği Ardeşen'e bağlı Tunca beldesinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü söyledi.

İHA

Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu.

3 Ekim Salı günü şiddetli yağmurlarda Ardeşen ilçesinde heyelan meydana geldi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, meydana gelen heyelan bölgelerini yerinde inceledi.

Vali Baydaş, ilk olarak heyelan sonrası kopmanın meydana geldiği Güneyköy yolunda incelemelerde bulunarak DSİ Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık’tan son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında Bayırcık Köyüne giderek burada heyelan meydana gelen bölgeleri gezdi.

"Metrekareye 200 kilogram yağış düştü"

Vali Baydaş burada yaptığı açıklamada, “İlimizin, özellikle doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere, yer yer şiddetini artıran, hatta bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen bir yağışla karşı karşıya kaldık.

Yağış geçiş dönemlerindeyiz. 2 gündür teyakkuzda takip ediyorduk. Kaymakamlarımız, belediye sınırlarında belediye başkanlarımız, DSİ, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimiz sahada. Şu anda yer yer var olan heyelanları temizliyorlar.

"Hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz"

Sevindirici olan şey can kaybının olmaması. Afet sonrası ihtiyaçları ve hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz. Gerek tarım hasarlarını gerekse altyapı hasar tespitlerini yerinde yapacağız. Süratle bu tespitlerin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Can kaybı olmadığı sürece maddi hasarların üstesinden gelebilecek güçteyiz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)