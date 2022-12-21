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    Rize'de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada

    Sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü, genci aracına alarak kaldığı yurda bıraktı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
    • 21.12.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 12:13
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    Rize'de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada

    Başıboş sokak köpekleri korku saçmaya devam ediyor...

    Son yıllarda artan köpek saldırılarının birçoğu ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlandı.

    Köpek kovalamacası sonucunda da çok kez kazalar yaşandı.

    Bu kez görüntülerin adresi Rize.

    Yola atladı

    Üniversite öğrencisi Nuri S., sahilde yürüyüş yapmak için dışarı çıktı.

    Bu sırada 4 sahipsiz köpekle karşılaşan genç, kaçmaya başladı ve korkuyla yola atladı.

    Rize de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada #1

    Ezilmekten son anda kurtuldu

    Üniversite öğrencisi, bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.

    Köpekleri kovalayarak genci otomobile alan araçtakiler, öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı.

    O anlar kamerada

    Öte yandan olay anı otomobilin kamerasına yansıdı.

    AA'nın aktarımına göre; görüntülerde, köpeklerden kaçarken yola atlayan Nuri S'nin düşmesi, ayakkabısının ayağından çıkması ve genci fark ederek duran otomobil sürücüsünün aracın farlarını köpeklerin üzerine tutması yer alıyor.

    Rize'de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada VİDEO

    Rize de sokak köpeklerinin genci kovaladığı anlar kamerada #2


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