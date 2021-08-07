Rize’de sokak köpeklerinin saldırdığı kadın ölümden döndü

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan talihsiz kadın, yine köpekler tarafından sürüklendi. Talihsiz kadın, köpeklerin uzaklaşmasının ardından güçlükle kendine geldi.

Son zamanlarda sokak köpeklerinin, vatandaşlara saldırı olaylarında artış yaşanmaya başlandı.

Başıboş bırakılan sokak köpekleri, yoldan geçen vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, gece 02.24 sularında evine giden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Gürcü olduğu öğrenilen talihsiz kadın, kendisine havlayan köpeği elindeki poşet ile korkutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

ETRAFINI SOKAK KÖPEKLERİ SARDI

Bu esnada arkasından bir sokak köpeği daha kadına yanaşarak, havlamaya başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan talihsiz kadın, biraz ilerledikten sonra etrafında birden fazla başıboş, sahipsiz sokak köpeği belirdi.

Paniğe kapılan kadın ne yapacağını şaşırarak, köpekleri kovalamaya çalıştı ancak köpekler kendisine doğru yönelmeye devam etti.

Bu esnada arkasından ısıran bir köpek kadını yere düşürdü ve sürükledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Köpeklerin saldırmayı bırakmasının ve uzaklaşmalarının ardından talihsiz kadın, güçlükle kendine gelebildi.

Talihsiz kadının sokak köpekleriyle yaşadığı zorlu anları ve yoldan geçen araçların durmayışı ise bir iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

Rize'de sokak köpekleri yoldan geçen kadına saldırdı VİDEO