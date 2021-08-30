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    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi

    Yolun kör noktasında tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kazanın videosunu çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:48
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    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi

    Rize’nin merkez ilçesine bağlı Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, saat 15.00 sıralarında, deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının olduğu Belediye Blokları inşaat alanında, kamyon devrildi.

    Yolun kör noktasına geldiği için tekerlekleri boşta kalıp devrilen kamyondan sürücü, yara almadan çıktı.

    Kazanın meydana geldiği alanda, güvenlik önlemleri alındı.

    VİDEO ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

    Bazı kazayı gören vatandaşlar, cep telefonları ile devrilen kamyonu kayda aldı.

    Kazayı çekmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi VİDEO

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #1

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #2

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #3

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #4

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #5

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #6

    Rize’de tekerlekleri boşta kalan kamyon devrildi #7

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