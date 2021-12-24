Rize'de telefon bataryasının müşterinin elinde patlama anı

Uyarıları dikkate almayan vatandaşın elindeki cep telefonu bataryası patladı.

Rize’de cep telefonu tamircisinde patlama yaşandı.

Tophane Mahallesi'nde bir cep telefonu tamircisinde, elindeki telefonun bataryasını değiştiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin ısrarı üzerine telefondan çıkardığı bataryayı kendisine verdi.

BATARYA PATLADI

Bu sırada müşterinin telefonuna ekran bandı takmasını istemesi üzerine işletme sahibi Akyıldız çalışma masasına yöneldi ve ardından olan oldu. Telefondan çıkarılan şişerek deforme olmuş batarya bir anda patladı.

Şans eseri patlamadan önce müşterinin bataryayı yere atması üzerine yaralanma meydana gelmezken, işletme içerisinde kısa süreli panik yaşandı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"UYARDIM AMA DİNLEMEDİ"

Telefonun bataryasını değiştirdikten sonra müşteriyi uyardığını ancak müşterinin ikazlara aldırış etmeden bataryayla oynaması üzerine patlamanın yaşandığını dile getiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız, şunları söyledi:

"Telefonunun bataryası şişmişti ve birinin tavsiyesi üzerine geldi. Bataryayı temiz ve sağlam şekilde söktüm ama batarya patlama aşamasına gelmişti. Yeni bataryayı taktım, müşteri geldi ve telefonunu teslim ettim. Eski bataryayı vermek istemedim. Müşteriye ‘Batarya şişmiş patlayacak, geri dönüşüme vereyim’ dedim. Müşteri ısrarla ‘Batarya benimdir, ver’ dedi.

Ben de vermek zorunda kaldım. Verdiğimde uyardım kendisini yani ‘Bu patlamak üzere dikkat et’ dedim. Dinlemedi beni. Baktım uğraşıyor, tekrardan uyardım. ‘Tamam abi uğraşmayacağım, sıkıntı yok’ dedi. Oradan telefonuna kırılmaz cam takmamı istedi. Geçtim yerime; camı takıyorum, oraya verdim kendimi. Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı."

"PAT DİYE SES GELDİ"

Akyıldız, ne olduğunu güvenlik kameralarına bakınca anladığını belirterek, "Biz ne olduğunu anlamadık. Pat diye bir ses geldi, ben de sandım ki çocuklar arada torpil atıp kaçıyor. Yandım diye bağırınca baktım eli yanmış ve batarya yerde. Eli yandığı için eczacı bir arkadaşımın yanına gönderdim." dedi.

"ELİNDE PATLASAYDI..."

Batarya ısınınca müşterinin yere bıraktığını, elinde patlamadığı için çok şanslı olduğunu dile getiren Akyıldız, “Çocuğun eli yanmış. Allah'a şükür elinde patlamamış, elinde ısınmış. Elindeki acıyı fark edince yere atmış. Elinde patlasaydı eğer, eliyle beraber yüzü yanacaktı. Arkadaşları durumun farkında değil, gülüyorlar. Sanki bir komedi filmi var, bildiğin gülüyorlar. Enteresan bir durum.” şeklinde konuştu.

"TELEFONUNUZU SABAHA KADAR ŞARJDA BIRAKMAYIN"

Batarya şişmesinin basit bir durum olmadığını ve özellikle telefonu şarja koyup uyumanın yanlış olduğunu hatırlatan Akyıldız, "Akşamdan sabaha kadar telefonlarınızı şarjda bırakmayın yoksa bataryanın şişmesine sebep olur. Oyun telefonu olmayan telefonlarla oyun oynamayın. Telefonunuz şarjdayken kesinlikle telefonunuza müdahale etmeyin." diye konuştu.

