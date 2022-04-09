Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.287
-3.06%
BTXN Coin
33.75
5.40%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Rize'de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk

    Kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurulan ve bir çocuğun başında bekleyip, gözyaşı döktüğü köpek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk

    Rize'de merkeze bağlı Yiğitler köyünde kimliği belirsiz kişi av tüfeğiyle sokak köpeğini vurarak yaraladı.

    İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaralı köpeği Rize Belediyesi'nin hayvan rehabilitasyon merkezine getirdi.

    Gözyaşlarını tutamadı

    Veteriner hekimlerce tedaviye alınan hayvanın iyi olduğu belirtildi.

    Mahallenin maskotu olan sokak köpeğini yaralı gören çocuğun gözyaşlarını tutamadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Rize'de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk VİDEO

    Şiddet görmüş

    Veteriner hekim Edanur Huylu, gerekli müdahalelerde bulunduklarını söyleyerek, “Üstünde birkaç saçma vardı, ulaşabildiklerimizi aldık. Gerekli müdahaleyi, pansumanını yaptık. Şu an durumu iyi. Şiddet gördüğü için biraz korkmuş durumda. Sokak hayvanları hepimize emanet edilmiş canlar. Onların da birer canı olduğunu hepimiz biliyoruz, canları yanıyor. Onları koruyalım” dedi.

    Köpeğin tedavisi sürerken, jandarma da vuran kişiyi belirlemeye çalışıyor.

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #1

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #2

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #3

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #4

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #5

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #6

    Rize de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk #7


    İlginizi Çekebilir

    Trafik kazası sonrası tutanak nasıl tutulur
    Gündem

    Trafik kazası sonrası tutanak nasıl tutulur

    Müge Anlı'da baba, evli adama kaçan kızına önce sarıldı sonra tokat attı
    Medya

    Müge Anlı'da baba, evli adama kaçan kızına önce sarıldı sonra tokat attı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir