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Rize'de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk

Rize'de tüfekle vurulan köpeğin başında ağlayan çocuk

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vurulan ve bir çocuğun başında bekleyip, gözyaşı döktüğü köpek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.