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    Rize'de uçurumda asılı kalan kamyonetin sürücüsü öldü

    Rize'de kontrolden çıkıp, uçurum kenarındaki taşlara çarparak asılı kalan kamyonetteki sürücü Abdurrahman Pehlivan, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 15:43
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    Rize'de uçurumda asılı kalan kamyonetin sürücüsü öldü

    Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Abdurrahman Pehlivan'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca uçurum kenarındaki taşlara çarparak, asılı kaldı.

    Kendi imkanları ile araçtan çıkıp taşlara tutunan Pehlivan, ağır yaralandı.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    Daha sonra çevredekilerin yardımı ile kurtarılan Pehlivan, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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