Haberler



3. Sayfa



Rize'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.