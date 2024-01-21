Rize'de yabancı gelin heyecanı: Hayatının aşkını Afrika'da buldu İş için 6 ay önce çıktığı yurt dışı seyahatinde aldığı trafik cezası sebebiyle tanıştığı kadında aşkı bulan adam Rize'ye gelin getirdi. Afrikalı gelin Dienama Dembele 'Zeynep' ismini aldı.

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DHA

Rize'den Afrika'ya uzanan bir aşk hikayesi...

Çayeli'nde inşaat firmasına danışmanlık yapan Ramazan Öztürk, iş için 6 ay önce Mali'ye gitti.

Trafik cezası kesildi

Motosikletiyle gezintiye çıktığı sırada navigasyona bakmak için telefonunu kullandığı için polisler tarafından durdurularak ceza aldı.

Ülkenin kuralları gereği cezayı nakit ödemek zorunda kalan Öztürk, parasını bozduracak yer bulamadı.

Hayatının aşkı yardım etti

O sırada her şeyden habersiz caddenin karşında bulunan işletmeci Dienama Dembele'den dövizini bozdurmasını rica etti.

Öztürk kendisine yardımcı olan kadına teşekkür etmek için yemeğe çıkarmak istedi.

Mali'de evlendiler

Birlikte yemeğe çıkan ikilinin arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüştü ve evlilik kararı aldı.

Fransızca ve Bambaraca konuşan sevgilisi ile çeviri programı kullanarak anlaşan Öztürk, aynı yöntemle evlenme teklifi etti ve Mali'de dünyaevine girdi.

Rize'de resmi nikah kıyıldı

Daha sonra memleketi Rize'ye gelen Ramazan Öztürk ve Dienama Dembele, burada da resmi nikah işlemlerini başlattı.

Zeynep ismini alan Afrikalı gelin Çayeli Öğretmenevi'nde Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Ceza yedi, hayatının aşkını buldu

Ramazan Öztürk, "6 ay önce tanıştık. Şirketimde Türk personelin dış ilişkiler kamp amiriydim. İşçilerin kamp dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bir gün dışarda yemekten dönerken, polis beni trafik ışıklarında motosiklet üstünde ve motosikletin kolunda olan telefonumdaki navigasyona bakarken durdurdu.

Mali'de motosiklet kullanırken navigasyona bakmak yasakmış. Ben orada polisle konuşurken eşim de geldi, o esnada bizi izliyordu. Ben de Fransızca bilmediğim için şirketimizin tercümanlarını aradım. Polis ceza yazacak ve benim de peşin ödemem gerekiyormuş.

"Yemeğe gidip tanıştık"

Yazılan ceza kadar para yanımda yok ama fazlası var. Paramı bozdurmam gerekiyor. Dienama'ya parayı verdim tercüman yardımıyla parayı bozdurmasını istedim. Verdiğim parayı bozdurup, getirdi, poliste işlemleri tamamladı. Ardından tercüman vasıtasıyla yemeğe gittik, tanıştık.

'Evlenelim' dedim, 'tamam' dedi

Biraz Fransızca, biraz Bambaraca konuşup, anlaşarak 9 saatlik havadan yolculukla buraya kadar geldik. İçimden geldiği gibi telefonumdaki çeviri programı sağ olsun, 'evlenelim' dedim, eşim de 'tamam' dedi." diye konuştu.

'Burada olmaktan çok mutluyum'

Zeynep Dienama Öztürk ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Aileme ve buradaki yeni aileme gösterdikleri ilgi ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyorum." dedi.

'Yeter ki sen sev'

Kayınvalide Nurten Öztürk de, "Ramazan bizi aradı. 'Anne evlenmeyi düşündüm, ne diyorsun' dedi. İlk başta bir durdum, şaşırdım. Önce şaka yapıyor sandım. Ben de, 'Oğlum sen sevdikten sonra ben de severim. Yeter ki sen sev' dedim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)