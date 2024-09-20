Rize'de yangın merdiveninden düşen öğrenci hayatını kaybetti

DHA
Rize'de feci kaza...
Atatürk Caddesi'nde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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