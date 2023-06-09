Rize’de yavru yılanı yakalayan iki kardeşin güldüren diyaloğu Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yakaladıkları yavru yılanı kamera ile görüntüleyen iki kardeşin diyaloğu izleyenleri güldürdü.

İHA Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyüne bağlı Kovanlık Günay Mahallesi Akıl Kalesi mevkiinde çay toplayan Şaban ve Ayhan Sazkaya adlı kardeşler, bir yılanla karşılaştı. Yavru yılanı yakalayarak eldivenle ellerine alan iki kardeş, yılanı cep telefonu ile görüntüledi. "Anakonda mı piton mu?" Görüntülerde yılanın zehirli olup olmadığını tartışan kardeşler, "Anakonda mı piton mu?" tartışması yaşadı. İzleyenleri güldürdüler Kardeşler ilk defa gördükleri bir cins olduğunu söyledikleri yılanı zarar vermeden yeniden doğaya bırakırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.