Rize’de yavru yılanı yakalayan iki kardeşin güldüren diyaloğu

İHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyüne bağlı Kovanlık Günay Mahallesi Akıl Kalesi mevkiinde çay toplayan Şaban ve Ayhan Sazkaya adlı kardeşler, bir yılanla karşılaştı.
Yavru yılanı yakalayarak eldivenle ellerine alan iki kardeş, yılanı cep telefonu ile görüntüledi.
"Anakonda mı piton mu?"
Görüntülerde yılanın zehirli olup olmadığını tartışan kardeşler, "Anakonda mı piton mu?" tartışması yaşadı.
İzleyenleri güldürdüler
Kardeşler ilk defa gördükleri bir cins olduğunu söyledikleri yılanı zarar vermeden yeniden doğaya bırakırken, görüntüler izleyenleri güldürdü.