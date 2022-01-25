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    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü

    Derenin üzerinden geçen yolun çökmesiyle taş kamyonu, dere yatağının üzerine düştü. Kamyon, uzun çalışmalar sonucunda vinç ile çıkarıldı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:58
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    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü

    Rize’nin merkez ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Pazar Caddesi’nde bir taş kamyonu, yolda beklediği sırada üzeri kapanmış derenin üstünden geçen yol çöktü.

    Kamyon, dere yatağının içerisine düşerek yan yattı. Sürücü kendini dışarıya attı, hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

    VİNÇ ÇAĞRILDI

    Kamyonun düştüğü çukurdan çıkarılması için olay yerine vinç çağırıldı. Ancak vinç, ilk seferde bahçe duvarı nedeniyle kamyona müdahale edemedi.

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #1

    BAHÇE DUVARI YIKILDI

    Sonrasında bölgeye bir de iş makinesi çağırılarak bahçenin duvarı yıkıldı. Vinç güvenli bir şekilde kurularak kamyonu düştüğü çukurdan çıkardı.

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #2

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #3

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #4

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #5

    Rize’de yol çöktü, kamyon dere yatağına düştü #6


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